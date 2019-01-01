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الاحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في فلسطين

الإثنين 09 مارس 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية في فلسطين


رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ 2,654 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2019، منها 2,007 رخصة أبنية جديدة.

واشار الى أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الرابع من العام 2019 ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، كما سجل ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالربع المناظر من العام 2018، حيث ارتفع عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 38% مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة بالربع المناظر من العام 2018.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.181 ألف متر مربع، منها 1,065 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و 116 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,280 وحدة سكنية مساحاتها 860 ألف متر مربع، منها 4,685 وحدة سكنية جديدة مساحتها 765 ألف متر مربع، 595 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 95 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 45% خلال الربع الرابع من العام 2019 مقارنة بالربع الثالث من العام 2019، وسجَل ارتفاعا بنسبة 11% خلال الربع الرابع من العام 2019 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2018.

#الاحصاء

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