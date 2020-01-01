الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت: عبد الكريم خالد أبو سل (23 عاما)، وعمرو خالد البدوي، وماجد تيسير الطيطي ( 23عاما)، وأحمد عزات السباتين، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة وعاثت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها، خالد أبو سل وعطا البدوي، ونهاد مطير العواودة، وعبد الحليم التلاحمة، ووصفي أبو طه.