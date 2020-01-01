غانتس وليبرمان يلتقيان في اجتماع حاسم لتشكيل الحكومة المقبلة

القدس المحتلة / سما /

يلتقي زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، اليوم الاثنين، أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، في اجتماع وصف بـ"الحاسم" من أجل تحديد وجهة تشكيل الحكومة المقبلة.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن الاجتماع سيعقد على خلفية إعلان غانتس قبوله بالشروط التي حددها ليبرمان للانضمام لأي حكومة مقبلة.

وسيمنح قبول ليبرمان الانضمام لأي معسكر سواء كان اليمين أو الوسط واليسار، القدرة على تشكيل الحكومة المقبلة.

وتركزت شروط ليبرمان على قضايا تتعلق بالاقتصاد والوضع المجتمعي الداخلي في إسرائيل، دون التطرق لأي شروط سياسية أو أمنية كما كانت في مرات سابقة.

واشترط نقل جميع سلطات النقل العام والأعمال التجارية في أيام السبت للحكومة المحلية، وإصدار قانون حول الزواج المدني لتحويله من حاخامات المدينة إلى أي حاخام وزيادة معاشات المتقاعدين.

وكان ليبرمان أعلن منذ أيام أنه لن ينضم لأي ائتلاف حكومي بقيادة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، خاصةً وأنه يواجه لوائح اتهام بالفساد إلى جانب وجود أحزاب الحريديم في الحكومة، مؤكدًا أنه سيدعم أي قانون يمنع أي عضو كنيست موجه له لوائح اتهام من تشكيل الحكومة، كما أنه سيدعم القانون الذي يحدد ولاية أي رئيس وزراء لفترتين فقط.