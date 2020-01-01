  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بأوامر من غانتس .. وفد من كحول لفان يستعد للقاء القائمة المشتركة

الإثنين 09 مارس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بأوامر من غانتس .. وفد من كحول لفان يستعد للقاء القائمة المشتركة


القدس المحتلة / سما /

أصدر زعيم حزب كحول لفان بيني غانتس أوامره لطاقم المفاوضات بالاستعداد للتفاوض مع القائمة المشتركة.

ووفقا لما جاء في القناة 11 العبرية ، فإن هناك احتمالية لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية، دون مشاركتها في الحكومة.

وقالت قناة كان إن جلسة رسمية هي الأولى بعد الانتخابات الأخيرة ستعقد اليوم الإثنين بين غانتس زعيم كحول لفان، وزعيم يسرائيل بيتنو أفيجدور ليبرمان، ولفتت القناة إلى أن اجتماع الزعيمين سيكون هاما.

 وكان زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قد أعلن عن قبوله بالشروط التي حددها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف الحكومي المقبل.

 وحسب القناة 7 العبرية قال غانتس على تويتر: "ما قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن نمضي قدمًا".

 ومن شروط ليبرمان، تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريديين بالتجنيد، وإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، وإتاحة الزواج المدني للجميع، وإعادة المصادقة على خطة حائط البراق والسماح لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في حائط البراق وتخصيص مساحة لهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المتقاعدين.

#القائمة المشتركة #غانتس #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

غانتس يقبل بشروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

اعتقال الامراء : اتساع دائرة الاعتقالات ونصب حواجز في الرياض

عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

الأخبار الرئيسية

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

860x484

هآرتس: مستشار يميني يوقف العشرات من خطط البناء للفلسطينيين بالقدس

12

عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا

1

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه