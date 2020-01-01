بأوامر من غانتس .. وفد من كحول لفان يستعد للقاء القائمة المشتركة

القدس المحتلة / سما /

أصدر زعيم حزب كحول لفان بيني غانتس أوامره لطاقم المفاوضات بالاستعداد للتفاوض مع القائمة المشتركة.

ووفقا لما جاء في القناة 11 العبرية ، فإن هناك احتمالية لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية، دون مشاركتها في الحكومة.

وقالت قناة كان إن جلسة رسمية هي الأولى بعد الانتخابات الأخيرة ستعقد اليوم الإثنين بين غانتس زعيم كحول لفان، وزعيم يسرائيل بيتنو أفيجدور ليبرمان، ولفتت القناة إلى أن اجتماع الزعيمين سيكون هاما.

وكان زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس قد أعلن عن قبوله بالشروط التي حددها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف الحكومي المقبل.

وحسب القناة 7 العبرية قال غانتس على تويتر: "ما قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن نمضي قدمًا".

ومن شروط ليبرمان، تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريديين بالتجنيد، وإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، وإتاحة الزواج المدني للجميع، وإعادة المصادقة على خطة حائط البراق والسماح لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في حائط البراق وتخصيص مساحة لهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المتقاعدين.