  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

كورونا يعصف باقتصاد "إسرائيل"

الإثنين 09 مارس 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يعصف باقتصاد "إسرائيل"


القدس المحتلة / سما /

 بدأت نتائج انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق الإسرائيلية وتزايد أعدد المصابين، تؤثر سلبًا على الواقع الاقتصادي الذي بات يظهر للعيان من خلال الإعلانات المتكررة منذ أمس عن انخفاض حاد في بورصة تل أبيب.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن الانخفاض الحاد أمس في البورصة منذ سنوات طويلة، قد يكون مجرد بداية لانخفاض أكبر ستشهده البورصة في الأيام المقبلة.

ووفقًا للصحيفة، فإن وجود أكثر من 100 ألف إسرائيلي تحت الحجر الصحي، سيزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي وتراجعه خلال الفترة المقبلة في ظل أن العدد مرشح للزيادة وخاصةً مع تزايد الإصابات.

ووصل الانخفاض على مؤشر تل أبيب 90 حوالي 6%، ومؤشر تل أبيب 35 سجل انخفاضًا بنحو 4,2%، كما انخفضت قيمة أسهم بنك ديسكونت بنسبة 8%، وبنك هبوعليم بنسبة 6,3%، وبنك لئومي بنسبة 6%، ومؤشر العقارات 10%، إلى جانب الانخفاض الكبير على مؤشر الوقود والذي وصل إلى نحو 30% قبل أن يرتفع قليلًا في ساعات المساء.

وتشير التقديرات إلى أن إضعاف الشيكل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وعقدت أمس جلسة لوزارة المالية وبنك إسرائيل وسلطة الضرائب من أجل التعامل مع هذه الأزمة ودعم المتضررين منها.

وأشارت إلى أن الأزمة امتدت لسلطات الطيران التي قررت تسريح 70% من موظفيها في إجازة بدون أجر، إلى جانب خفض رواتب كبار الموظفين، ووقف الساعات الإضافية، وإلغاء الدورات التدريبية وغيرها.

فيما قررت شركة العال للطيران خفض النفقات التشغيلية في ظل تراجع أرباحها التي كانت متوقعة قبل وصول كورونا إلى إسرائيل ووقف الرحلات للدول الأوروبية وغيرها.

#فيروس كورونا #اقتصاد #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

غانتس يقبل بشروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

اعتقال الامراء : اتساع دائرة الاعتقالات ونصب حواجز في الرياض

عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

الأخبار الرئيسية

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

860x484

هآرتس: مستشار يميني يوقف العشرات من خطط البناء للفلسطينيين بالقدس

12

عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا

1

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه