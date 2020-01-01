  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الإثنين 09 مارس 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، فجر وصباح اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر يحيى جمال صوي من طولكرم بعد تفتيش منزله باستخدام الكلاب، كما اعتقل خالد عبد ربه من مخيم طولكرم مع العلم أن موعد زفافه بعد أسبوع، إضافة إلى الاسير المحرر إياد ناصر من ضاحية شويكة بالمحافظة ومنجد رضوان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز عقب استهدافهم بزجاجات حارقة في مخيم العروب شمال الخليل، فيما جرى اعتقال عبد الكريم ابو سل وماجد تيسير الطيطي وعمرو خالد البدوي واحمد عزات السباتين من سكان المخيم.

وفي محافظة رام الله اعتقل الاحتلال حسن تيسير حماد وصالح عبد الله سياغة من سلواد وهادي عبد الله حامد من بتين.

#الاحتلال #اعتقالات #الضفة

الأكثر قراءة اليوم

ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

غانتس يقبل بشروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

اعتقال الامراء : اتساع دائرة الاعتقالات ونصب حواجز في الرياض

عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

الأخبار الرئيسية

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

860x484

هآرتس: مستشار يميني يوقف العشرات من خطط البناء للفلسطينيين بالقدس

12

عدد الإصابات يتزايد: اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا

1

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه