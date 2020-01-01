الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، فجر وصباح اليوم الاثنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر يحيى جمال صوي من طولكرم بعد تفتيش منزله باستخدام الكلاب، كما اعتقل خالد عبد ربه من مخيم طولكرم مع العلم أن موعد زفافه بعد أسبوع، إضافة إلى الاسير المحرر إياد ناصر من ضاحية شويكة بالمحافظة ومنجد رضوان.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز عقب استهدافهم بزجاجات حارقة في مخيم العروب شمال الخليل، فيما جرى اعتقال عبد الكريم ابو سل وماجد تيسير الطيطي وعمرو خالد البدوي واحمد عزات السباتين من سكان المخيم.

وفي محافظة رام الله اعتقل الاحتلال حسن تيسير حماد وصالح عبد الله سياغة من سلواد وهادي عبد الله حامد من بتين.