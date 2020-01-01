وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

رام الله / سما /

قرر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مساء يوم الأحد إعفاء الموظفات الأمهات اللواتي لديهن أطفال في الحضانات أو الروضات أو المدارس من الحضور اليومي حسب حاجة العمل، وبالتنسيق مع المسؤول المباشر في الوزارة.

وقال بشارة:" على جميع الموظفين الالتزام بالدوام في المديريات كل في محافظته، باستثناء من تفتضي ضرورة العمل حضوره لمقر الوزارة، وذلك بالتنسيق المسبق مع المدير العام المختص، حفاظاً على مصلحة العمل والسلامة العامة".

وأضاف:" يتم تعطيل الدوام في مديريات الوزارة في بيت لحم بشكل كامل إلى حين ورود معلومات جديدة".

كما قرر الوزير إعفاء الموظفين المعرضين لضعف المناعة نظرًا لكونهم يعانون من أمراض مزمنة.

ونوه إلى أنه يتم إثبات الحضور والغياب من خلال التوقيع على كشف الدوام الورقي في كل إدارة عامة وكل مكتب فرعي، وذلك تجنباً لانتشار العدوى من خلال البصمة.