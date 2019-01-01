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السعودية تبدأ بمحاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال"

الأحد 08 مارس 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تبدأ بمحاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال"


سما / وكالات/

بدأت السعودية، اليوم الأحد، بمحاكمة نحو 68 فلسطينيا وأردنيا، متهمون بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن عبد الماجد الخضري، وهو فلسطيني غزيّ، القول، إن شقيقه محمد (81 عاما)، ونجله الأكبر هاني، عُرضوا على المحكمة الجزائية بالسعودية، اليوم، ووُجّهت لهما لائحة اتهام تضم تهمتَي؛ "الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

وأوضح الخضري أن هذه هي الجلسة الأولى منذ اعتقالهما في نيسان/ إبريل عام 2019، لافتا إلى أنه من المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، في الـ12 من شهر رمضان المقبل.

وكان حساب "معتقلي الرأي"، قد قال أمس السبت، في موقع "تويتر"، إن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- تعقد صباح الأحد، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وذكر الحساب أن المعتقلين يواجهون "تهما تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة".

وكانت حركة حماس، قد أعلنت في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، عن اعتقال الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.

#السعودية #الفلسطينيين #حماس #الرياض #عبد الماجد الخضري

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