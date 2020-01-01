السعودية تعلق الدراسة بسبب فيروس كورونا

الرياض /سما/

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم الأحد تعليق الدراسة في البلاد اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر في إطار جهود المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "تقرر تعليق الدراسة مؤقتا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر".

ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي، والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي "وفقا للاجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختلفة في المملكة وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع دخوله وانتشاره".

كما يأتي القرار "انطلاقا من الحرص على حماية صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية في التعليم العام والجامعي وضمان سلامتهم".

وقررت الوزارة تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة "بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة".

وقبل ذلك، أعلنت السعودية تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف شرق المملكة مؤقتا، على خلفية تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين سكانها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا لثلاث مواطنات ومواطن واحد ليصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وكانت الرياض أعلنت في الثاني من مارس الجاري تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن قادم من إيران عبر البحرين.

وتتخذ السعودية منذ عشرة أيام إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، من بينها تعليق الدخول إلى المملكة لأداء العمرة حتى للمواطنين والمقيمين في البلاد، وتعليق دخول المسافرين من الإمارات والكويت والبحرين عبر المنافذ البرية.