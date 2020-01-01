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الاحتلال يطلق النار وقنابل إضاءة شرق غزة

الأحد 08 مارس 2020 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق النار وقنابل إضاءة شرق غزة


غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، النار وقنابل إضاءة صوب أراضي المواطنين الزراعية وفي الأجواء الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في المواقع العسكرية الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة أطلقت النار صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق المدينة، إضافةً إلى إطلاق قنابل إضاءة في أجواء مقبرة الشهداء شرق المدينة.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف أي مواطن أو مزارع يقترب من المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، بالرصاص الحي وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

#الاحتلال #قنابل انارة #حدود غزة #قطاع غزة

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