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4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

الأحد 08 مارس 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر


جنين / سما /

 دخل الأسير أحمد خالد عبد اللطيف جيوسي (40 عامًا)، من محافظة طولكرم، اليوم، عامه التاسع عشر على التوالى في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 3/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، فيما دخل الأسير إياد عبد الرحيم علي جراد (40 عامًا)، من محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 2/ 2002، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا، ودخل الأسير أحمد صلاح أحمد صلاح (41 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم عامه السابع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 3/ 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير محمد عمر محمد راشد (26 عامًا)، من محافظة الخليل، عامه التاسع والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 3/ 2012، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.

#اسرى #الاحتلال #جنين

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