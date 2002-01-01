4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

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دخل الأسير أحمد خالد عبد اللطيف جيوسي (40 عامًا)، من محافظة طولكرم، اليوم، عامه التاسع عشر على التوالى في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 3/ 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد، فيما دخل الأسير إياد عبد الرحيم علي جراد (40 عامًا)، من محافظة طولكرم، عامه التاسع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 2/ 2002، وهو محكوم بالسجن 30 عامًا، ودخل الأسير أحمد صلاح أحمد صلاح (41 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم عامه السابع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 3/ 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير محمد عمر محمد راشد (26 عامًا)، من محافظة الخليل، عامه التاسع والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 8/ 3/ 2012، وهو محكوم بالسجن 9 أعوام.