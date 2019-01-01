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الناصرة: القائمة المشتركة لم تقرر بعد التوصية لغانتس..وتحدد شروطها!

الأحد 08 مارس 2020 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناصرة: القائمة المشتركة لم تقرر بعد التوصية لغانتس..وتحدد شروطها!


الناصرة /سما/

اجتمعت الكتلة البرلمانية التابعة لـ "القائمة المشتركة"، تحالف الأحزاب العربية في إسرائيل، في مدينة كفر قاسم مساء يوم الأحد، للتباحث في إمكانية ترشيح بيني غانتس رئيس تحالف "أزرق أبيض" أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، أو عدم تأييد أي مرشح على الإطلاق، ذلك أنها ترفض بشدة ترشيح بنيامين نتنياهو.

وقال القيادي في القائمة منصور عباس، إن "الجلسة انتهت بعد مناقشة مستفيضة، ولم يتم اتخاذ أي قرار في نهايتها". وعزا عباس ذلك إلى أنه "لا توجد بنية تحتية خاصة من قبل غانتس تجاهنا، يمكننا الاعتماد عليها لترشيحه أمام رئيس الدولة، حيث أنه لم يتوجه إلينا بطلب لنرشّحه".

وأضاف عباس "أمامنا 4 أيام حتى نتخذ قرارا بترشيح غانتس لتشكيل الحكومة أمام رئيس الدولة أم لا، وآمل أن ينفتح 'أزرق أبيض' علينا حتى ذلك الموعد، لأنهم هم الذين يجب عليهم الاتصال بنا، وليس العكس".

وحول شروط القائمة لترشيح غانتس لرئاسة الحكومة أمام الرئيس الإسرائيلي، قال عباس "شروطنا ليست جديدة، فنحن وضعناها في انتخابات سبتمبر / أيلول 2019، وهي حل للمشاكل الكبيرة لدى العرب في إسرائيل، كمشكلة الجريمة والعنف، وهدم البيوت ومشاكل التخطيط وبناء المساكن، ومشاكل التربية والصحة، وأيضا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب".

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