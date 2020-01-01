إصابة رئيس أركان الجيش الايطالي بفايروس كورونا

روما /سما/

أصيب رئيس أركان الجيش الإيطالي بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس.

وفق وزارة الدفاع الإيطالية، فإن الجنرال سيلفاتور فارينا، رئيس هيئة الأركان في الجيش أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس منطقة بيدمونت، ألبيرتو سيريو، إنه أصيب بكورونا، لافتًا أنه يطبق العزل الذاتي على نفسه في المنزل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأوضح أنه حضر اجتماعا الأربعاء الماضي في العاصمة، روما، لرؤساء المناطق بهدف بحث تفشي الفيروس في البلاد حيث كان يشارك رئيس منطقة لاتسيو الذي أعلن لاحقا عن إصابته بكورونا.

يشار إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا ارتفعت في إيطاليا، بعد تسجيل 103 حالة وفاة جديدة بمنطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول محلي، قوله: إن عدد المتوفين ارتفع جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة".