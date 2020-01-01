كورونا ينتشر عربيًا: الإصابات في تزايد.. ومصر تسجل أول حالة وفاة

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لا يزال فيروس كورونا المستجد يؤدي إلى تعبئة عامة وإقرار إجراءات استثنائية صارمة في كثير من الحالات لمنع انتشار الفيروس، وسط ارتفاع بعدد الإصابات في الدول العربية وتسجيل حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس أكثر من 107,021 منذ بدء تفشيه، بينها 3648 وفاة في 99 دولة ومنطقة، بحسب أحدث حصيلة استنادًا إلى البيانات الرسمية التي صدرت حتى ظهر اليوم.

الدول الأكثر تضررا: الصين القارية (80,695 إصابة منها 44 جديدة، 3,097 وفاة منها 27 جديدة)، كوريا الجنوبية (7,313 إصابة، 48 وفاة)، إيطاليا (7,375 إصابة، 366 وفاة)، إيران (6,566 إصابة، 194 وفاة)، فرنسا (949 إصابة، 16 وفاة).

تسجيل أول حالة وفاة في مصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحة أن المصاب الذي فارق الحياة مواطن ألماني وصل إلى مصر قبل سبعة أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في بيان إن "المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما وتوفي الأحد في مستشفى الغردقة العام" الذي نقل إليه الجمعة. وهذه أول وفاة بفيروس كورونا في أفريقيا.

أثببت فحصوات طبية لـ19 أجنبيا كانوا على متن باخرة سياحية مصرية، متجهة من مدينة أسوان إلى الأقصر، جنوبي البلاد، إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت مديرة التسويق للسفينة السياحية الموبوءة، وفاء عبد الرحمن، إنّ المصابين الأجانب بكورونا على متن السفينة "يحملون الجنسيات الأميركية، والفرنسية، والهندية، وتم وضعهم جميعا قيد الحجر الصحي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، خلال زيارة قامت بها الى الأقصر برفقة وزيري السياحة والآثار خالد العناني والطيران المدني محمد منار أن 33 من السياح الأجانب و12 من أفراد الطاقم المصريين الذين كانوا على متن الباخرة أصيبوا بالفيروس. ووضع المصابون جميعهم في مستشفى مخصص للعزل.

وفي تصريحات للصحافيين أثناء زيارتها للأقصر، أكدت زايد أن "مواطنة أميركية من أصل تايواني هي سبب الإصابات" على متن الباخرة. وأضافت أن "الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر مشددة لأننا نقوم بمسح أكثر من مرة ونكتشف الحالات قبل أن تظهر عليها أي أعراض وهو ما حدث على متن الباخرة".

إيطاليا: تسجيل 133 وفاة في 24 ساعة

وأحصت إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، 133 وفاة جديدة في 24 ساعة ما يرفع إلى 366 الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، بحسب أرقام رسمية، صدرت اليوم، الأحد.

وبلغ عدد المصابين 7375 بزيادة 1492 إصابة عن السبت. وتبقى منطقة لومبارديا الخاضعة لحجر صحي الأكثر تضررا إذ سجلت فيها 4189 إصابة و267 وفاة.

وقررت الحكومة الإيطالية فرض حجر على شمال البلاد الذي يقطنه ربع إجمالي السكان. وبين الإجراءات الوقائية غلق دور السينما والمسارح والملاهي الليلية والمتاحف في جميع البلاد.

الأردن يعلن عن حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلن الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة إجراءات جديدة للمجتمع والقطاعات المحلية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا. تضمنت منع الإجازات الخارجية للعمالة الوافدة، ووقف تصاريح العمل للقادمين من الخارج، ومنع الإجازات للطلاب الأجانب الدارسين في المملكة، الذين يذهبون إلى دول ينتشر بها المرض.

كما تقرر ووقف الرحلات المدرسية الخارجية، وتعليق سفر الموظفين للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء، والاستمرار بنصح المواطنين بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى، وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية.

البحرين: 85 إصابة بعد فحص نحو 7 آلاف شخص

أعلنت البحرين، الأحد، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وصل 85 حالة. وأوضحت السلطات أنه "منذ بداية انتشار كورونا تم فحص 7131 حالة، وتبين إصابة 85 منها بالفيروس". وأشارت السلطات إلى شفاء 6 حالات من إجمالي الإصابات بالفيروس

واتخذت البحرين، إجراءات احترازية لمنع انتشار كورونا في البلاد، شملت تعليق الدراسة، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة الإماراتيين. كما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية.

العراق: ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 والإصابات إلى 62

أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة بالبلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 6، كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 62 حالة.

وقالت الصحة في بيان، إن حالة الوفاة الجديدة جراء الفيروس في محافظة بابل، مشيرة إلى "اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات المصابة والوفيات"، دون تفاصيل أكثر.

وبذلك تشمل إحصائيات كورونا في العراق منذ أول إعلان رسمي بالبلاد، 62 إصابة مؤكدة، بينها 6 وفيات، و4 تم شفاؤهم. واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.