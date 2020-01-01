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الجيش الإسرائيلي يدرس الإغلاق الكامل لمناطق السلطة الفلسطينية بسبب كورونا

الأحد 08 مارس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يدرس الإغلاق الكامل لمناطق السلطة الفلسطينية بسبب كورونا


القدس المحتلة / سما /

طلب وزير الجيش، نفتالي بينت، من الجيش دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على فرض إغلاق كامل على مناطق السلطة الفلسطينية بسبب فيروس (كورونا).

ووفق ما أفادت به (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الأحد، فإن بينت طلب بالإضافة إلى ذلك، توصيات بشأن الإجراءات المحتملة.

وكان رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة، غسان عليان، قال: إن قيادة الجيش لا تنوي في هذه المرحلة فرض إغلاق شامل على هذه المنطقة، بسبب انتشار فيروس (كورونا).

وأضاف في حديث مع إذاعة (كان) أن الإغلاق المفروض حالياًعلى الضفة الغربية، تم بسبب حلول عيد المساخر- بوريم، وأنه سيستمر في الأيام القريبة.

#نفتالي بينت #الجيش الاسرائيلي #كورونا #السلطة الفلسطينية #الضفة الغربية

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