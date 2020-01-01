القاهرة: فلسطين توقع إتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

القاهرة /سما/

وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الأحد، إتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة بمديرها العام ناصر القحطاني .

وتأتي إتفاقية التعاون في إطار الرغبة المشتركة للطرفين في بناء أسس للتعاون العلمي، خاصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، والتعاون في عقد المؤتمرات، والملتقيات العلمية، وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين والمتعلقة بالمواضيع المشتركة .

حضر مراسم التوقيع سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، والمستشار الطبي للسفارة حسام طوقان، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.