  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيطاليا: 103 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

الأحد 08 مارس 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: 103 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد


روما /سما/

 أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" في منطقة لومبارديا شمال البلاد خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول محلي قوله، اليوم الأحد، إن عدد المتوفين جراء النوع الجديد لفيروس كورونا في لومبارديا، التي تعرضت للضربة الأقوى بسبب الفيروس في البلاد، ارتفع في غضون 24 ساعة من 154 إلى 257 حالة.

ومن المتوقع أن تذكر السلطات الإيطالية الحصيلة الجديدة الخاصة بكل أراضي البلاد في وقت لاحق من اليوم الأحد، إلا أن هذا الرقم المعلن حول الوضع في لومبارديا يشير إلى ارتفاع حاد في عدد الوفيات، حيث كانت حصيلة أمس السبت 233 حالة في عموم إيطاليا.

#ايطاليا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية

مصر: البيان الإثيوبي إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية

الأخبار الرئيسية

الحكومة: الاصابات ال١٩ جميعها في بيت لحم وهم بصحة جيدة وباقي المحافظات خالية من كورونا

1

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق الكنائس والمساجد والأديرة والقاعات

الاونروا والتعليم تقرران تمديد تعطيل مدارسهما في قطاع غزة حتى الاسبوع القادم

بيبي

كورونا: نتنياهو يمارس ضغوط على الصحة الاسرائيلية ويمنع تعليمات تحسبا من المس بعلاقاته مع ترامب!