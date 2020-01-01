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أمين عام التعاون الخليجي يؤكد المواقف الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية

الأحد 08 مارس 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام التعاون الخليجي يؤكد المواقف الثابتة اتجاه القضية الفلسطينية


جدة /سما/

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية من قبل قادة دول الخليج العربي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض كافة الإجراءات الاسرائيلية، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإســرائيلي.

جاء ذلك لدى لقاء الحجرف، اليوم الأحد، سفير دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الاغا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة السعودية الرياض.

ونقل الاغا تحيات الرئيس محمود عباس للأمين العام، مؤكدًا دور الأمانة العامة للاتحاد في تعزيز العلاقات الفلسطينية الخليجية  والدعم المتواصل في كافة المجالات وعلى كافة الصعد.

#التعاون الخليجي #القضية الفلسطينية

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