الجامعة العربية: العام الجاري عام محوري في مسيرة تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة

القاهرة /سما/

اعتبرت جامعة الدول العربية العام الجاري عاماً محورياً في مسيرة تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث يشهد مرور 5 أعوام على اعتماد أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، والذكرى العشرين على إصدار قرار مجلس الأمن 1325، والذكرى الخامسة والعشرين على اعتماد "إعلان ومنهاج عمل بيجين" عام 1995 والذي يعد خارطة طريق رئيسية لتمكين النساء في أنحاء العالم كافة.

وأشادت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بجهود الدول العربية في الإعداد للمراجعة الإقليمية الخامسة لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي شاركت فيها 20 دولة عربية ورصد عددًا من الإنجازات التي تحققت في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأشار البيان إلى أن من أبرز الإنجازات اتخاذ الدول العربية لخطوات إيجابية على الصعيد التشريعي من خلال إحداث تعديلات واستحداث أنظمة قانونية ترسي قواعد لإلغاء التمييز ضد المرأة وتحمي النساء والفتيات، كما حققت عدد من الدول العربية إنجازاً في العديد من المؤشرات الصحية والتعليم للمرأة.

ونوّه البيان باعتماد لجنة المرأة العربية في دورتها (39) "البيان العربي" تحت عنوان "نحو إعلان ومنهاج عمل بيجين +30" والصادر عن "الاجتماع الإقليمي التحضيري العربي للدورة 64 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مشددًا على أهمية القرار الوزاري المعني بإنشاء "الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام" وإطلاقها على المستوى الإقليمي والدولي كأحد آليات لجنة المرأة العربية" الذي اعتمده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته "153