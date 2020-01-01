محافظ نابلس: ندرس مسألة إغلاق المساجد والإفراج عن موقوفين

نابلس / سما /

قال محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إن إغلاق المساجد أمر وارد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس الـ"كورونا"، وأنه بانتظار فتوى بهذا الشأن من مفتي المحافظة ووزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المحافظ إبراهيم، اليوم الأحد، بحضور مدير مكتب وزارة الإعلام ناصر جوابرة، ووزير المواصلات عاصم سالم، تطرق فيه لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

كما أشار المحافظ، إلى أنه يجري حاليا دراسة مسألة الإفراج عن بعض الموقوفين غير المتهمين بجنايات كبرى، وذلك للتخفيف من الإكتظاظ في مراكز التوقيف.

ودعا المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى الخارج، خاصة في ظل احتمال إغلاق الجسور.

وبخصوص المقاهي المختلفة، فقد أشار إلى أن القرار بإغلاقها قد أثار بعض التحفظات، ولذلك فإنه تقرر إمهال أصحابها يومين إضافيين للالتزام بالتعليمات، وإلا فإنه سيتم إغلاقها.

بدوره، أشار وزير المواصلات عاصم سالم، إلى أنه سيتم إخراج بعض الخطوط من داخل المجمع التجاري وسط مدينة نابلس إلى الأطراف الشرقية والغربية، وذلك كإجراء مؤقت لحين إنتهاء الأزمة.