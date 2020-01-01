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ورشة عمل في نابلس حول أجهزة المساحة المتطورة

الأحد 08 مارس 2020 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ورشة عمل في نابلس حول أجهزة المساحة المتطورة


نابلس / سما /

 نظمت كلية هشام حجاوي التكنولوجية، اليوم، ورشة عمل لطلبة تخصص المساحة والمساحة الجوية، وذلك بالتعاون مع شركة اكسيس لأجهزة المساحة.

وحضر الورشة كل من الدكتور ماهر خماش، عميد كلية هشام حجاوي التكنولوجية، والمهندس سلامه العواودة، مدير عام شركة اكسيس، والمهندس عدنان شومان، المدير التنفيذي للشركة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية لتخصص المساحة والمساحة الجوية، وذلك في مسرح كلية هشام حجاوي التكنولوجية.

وتضمنت الورشة شرحاً مفصلاً لأجهزة المساحة المتطورة التي تقدمها الشركة لسوق العمل الفلسطيني، وانعكاس هذه الأجهزة المتطورة على دقة النتائج.

وفي نهاية اللقاء، قدمت شركة اكسيس دعماً للكلية من خلال توفير جهاز Mirror Stereoscope (الابتعاد الاستيريوسكوبي ذو المرايا)، ويُستخدم في أغراض المساحة التصويرية الجوية، وذلك تقديراً منها للدور الذي تقوم به الكلية في تطوير المستوى التعليمي بشكل عام والمساحة الجوية بشكل خاص.

بدوره، شكر خماش شركة اكسيس على دعهما المتواصل لكلية هشام حجاوي التكنولوجية التي تقدم لطلبتها فرصاً لاستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في تخصصهم، متمنياً من شركات القطاع الخاص أن تحذو حذوها لدعم التعليم المهني والتقني الذي يعود نفعاً على كافة المجتمع، معتبراً أن تطور العملية التعليمية هو عملية تكاملية بين الجامعة كصرح أكاديمي وبين قطاعات المجتمع.

#نابلس #أجهزة المساحة المتطورة #ورشة عمل

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