الهباش يصدر تعليمات جديدة بخصوص عمل المحاكم الشرعية خلال فترة الطواريء

رام الله / سما /

أصدر الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين تعليمات جديدة بخصوص عمل المحاكم الشرعية بناء على مرسوم فخامة السيد الرئيس حفظه الله بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية بتاريخ 532020 ولمدة شهر من تاريخه لمواجهة فيروس كورونا، للحيلولة دون تفشيه في الأراضي الفلسطينية، وانسجاماً مع الحالة الوطنية وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا، ولضمان استمرار عمل المحاكم الشرعية في أداء مهامها وواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين .

وجاء في التعميم الصادر عن قاضي القضاة ان عمل المحاكم الشرعية وديوانىقاضي القضاة خلال الفترة المقبلة وبصفة مؤقتة يكون كالتالي :

١- تفتح المحاكم الشرعية أبوابها غدًا الاثنين ٩-٣-٢٠٢٠ كالمعتاد، باستثناء محكمة بيت لحم تبقى مغلقة لحين صدور تعليمات جديدة.

٢- يلتزم القضاة والموظفون بالدوام كل في مكان عمله المعتاد، باستثناء حالات خاصة يمكنهم الدوام في أقرب محكمة إلى محل إقامتهم بعد موافقة الديوان.

٣- يمنع الازدحام في المحاكم قدر المستطاع، ويقتصر نظر القضايا على القضايا المستعجلة فقط، ولا يُنظر في تسجيل قضايا جديدة إلا للضرورة القصوى، لحين صدور تعليمات جديدة.

٤- يقتصر عدد الحضور في مكاتب القضاة عند نظر القضايا الضرورية على طرفي القضية ومحامي كل منهما مع القاضي وكاتب المحكمة فقط، وإذا لزم سماع الشهود يقتصر الحضور على الشاهد المطلوب فقط.

٥- الموظفون من محافظة بيت لحم في إجازة بغض النظر عن مكان عملهم، لحين صدور تعليمات جديدة.

٦- الأمهات العاملات يكون دوامهن ابتداء من التاسعة وحتى الثانية لحين صدور تعليمات أخرى.

٧- يتم إثبات الحضور والانصراف مؤقتًا بالتوقيع اليدوي ويمنع استخدام أجهزة إثبات الدوام الاليكتروني "البصمة" لحين صدور تعليمات أخرى.