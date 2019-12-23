سلطات الاحتلال تخطر بإزالة خيام وحظائر في الأغوار الشمالية

الاغوار /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بإزالة خيام سكنية وحظائر ماشية لعائلة (أبو ظاهر) في منطقة يرزا بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال قاما صباح اليوم، بإعطاء إخطار إزالة لخيام وحظائر ماشية لكل من: إبراهيم سعيد زايد أبو ظاهر، ووالدته زينب سليمان سالم أبو ظاهر، ونسيبهم جبريل عيد زايد أبو ظاهر.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت لذات العائلة خيام وحظائر ماشية بتاريخ 23/12/2019، كما هدمت وصادرت خيامهم وحظائرهم بتاريخ 1/1/2020، في مناطق أخرى من الأغوار.