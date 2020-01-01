المجلس الأعلى للشباب والرياضة يعلق المشاركة بكافة الأنشطة الجماهيرية داخل الوطن وخارجه

رام الله / سما /

قرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تعليق المشاركة في كافة الأنشطة الجماهيرية داخل الوطن وخارجه، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وفلسطين، وبعد تسجيل بعض الإصابات بفايروس "كوفيد-19" المعروف بـ"كورونا".

جاء ذلك خلال ترأس رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، اليوم الأحد، اجتماعا مع الأمناء العامين للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الفلسطينية، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية.

وبين المجلس أن ايقاف المشاركة يشمل ماراثون فلسطين الدولي الثامن والذي كان من المزمع اقامته يوم 27 الجاري، وزيارة أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، وكافة الأنشطة الكشفية الخاصة بإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وكافة المخيمات والمعسكرات الشبابية والدورات التدريبية.

وفيما يتعلق بدوريات كرة القدم، تقرر عقد كافة المباريات لجميع الدرجات حسب الجداول المعلنة وبدون حضور جماهيري، والاستثناء لبعض المناطق يتم بعد التشاور مع جهات الاختصاص ووزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالمجموعات الكشفية والإرشادية، تستثنى من القرار المجموعات المتطوعة شريطة التنسيق مع الجهات المختصة ودعا الحضور جميع جهات الاختصاص العاملة في كافة مؤسسات المنظومة الشبابية والرياضية والكشفية والإرشادية تأمين كافة الاحتياجات والمعقمات للحفاظ على سلامة الجميع، على أن يتكفل المجلس الأعلى للشباب والرياضة بأي التزامات أو أضرار مالية تترتب على هذه الإجراءات الاستثنائية.

وأهاب المجلس بكافة العاملين في القطاع الرياضي والشبابي والكشفي والارشادي الالتزام بهذه التعليمات من منطلق المسؤولية الوطنية والاخلاقية.