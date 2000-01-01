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محافظ بيت لحم يقرر إغلاق الكنائس والمساجد والأديرة والقاعات

الأحد 08 مارس 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق الكنائس والمساجد والأديرة والقاعات


غزة / سما/

 في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في محافظة بيت لحم وفي ضوء ارتفاع اعداد الخاضعين للحجر المنزلي في المحافظة إلى 2000 حالة، فقد قرر محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، إغلاق جميع المساجد، والكنائس، والأديرة، والمواقع الأثرية، والمتنزهات العامة، وصالات الأفراح، ومنع التجمعات، في جميع انحاء المحافظة.
وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب اعلن، اليوم الأحد، إغلاق كافة مساجد محافظة بيت لحم، على أن تكون مواعيد الصلاة من خلال شبكة الأذان الموحد.
وأوضح أبو الرب في بيان له، أن القرار جاء بالتنسيق مع المحافظة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار لما فيه مصلحة للمواطنين.
 

#بيت لحم #مساجد #كنائس

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