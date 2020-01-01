تل ابيب : 5 قرارات جديدة في اسرائيل لمواجهة كورونا

رام الله / سما /

قررت حكومة الاحتلال خلال اجتماعها اليوم سلسلة من الخطوات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع "نحن في أوج وباء عالمي حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا، أعقد يوميا جلسات حول هذا الموضوع وفي معظم الأيام اعقد جلسات عدة مرات يوميا. وبفضل الخطوات التي اتخذناها، أستطيع أن أقول إن الوضع في إسرائيل تحت السيطرة ويعتبر من الأفضل عالميا وربما الأفضل بين جميع الدول الغربية".

والقرارات هي:

1- تعقيم المرافق العامة.

2- تجنيد سلاح الجو وشركات الطيران لضمان استمرارية الإمداد والتموين للمرافق الحيوية.

3- تجنيد الأدمغة الأفضل في إسرائيل من أجل التفرقة بين السالمين والمرضى.

4-عقد اجتماع بحضور خبراء الصحة من أجل توسيع عدد الاسرائيليين الذين سيخضعون للفحوصات وتقليص المدة المطلوبة لتلقي نتائجها.

5- اقامة صندوق ائتماني لتقديم الدعم المادي. حيث سيطرح وزير المالية الاسرائيلي الان صندوقا بقدر 4 مليارات شيقل سيعني بدعم الشركات التي تتأثر اقتصاديا من تفشي الفيروس.