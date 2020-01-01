  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تل ابيب : 5 قرارات جديدة في اسرائيل لمواجهة كورونا

الأحد 08 مارس 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب : 5 قرارات جديدة في اسرائيل لمواجهة كورونا


رام الله / سما /

قررت حكومة الاحتلال خلال اجتماعها اليوم سلسلة من الخطوات لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع "نحن في أوج وباء عالمي حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميا، أعقد يوميا جلسات حول هذا الموضوع وفي معظم الأيام اعقد جلسات عدة مرات يوميا. وبفضل الخطوات التي اتخذناها، أستطيع أن أقول إن الوضع في إسرائيل تحت السيطرة ويعتبر من الأفضل عالميا وربما الأفضل بين جميع الدول الغربية".
والقرارات هي:
1- تعقيم المرافق العامة.
2- تجنيد سلاح الجو وشركات الطيران لضمان استمرارية الإمداد والتموين للمرافق الحيوية.
3- تجنيد الأدمغة الأفضل في إسرائيل من أجل التفرقة بين السالمين والمرضى.
4-عقد اجتماع بحضور خبراء الصحة من أجل توسيع عدد الاسرائيليين الذين سيخضعون للفحوصات وتقليص المدة المطلوبة لتلقي نتائجها.
5- اقامة صندوق ائتماني لتقديم الدعم المادي. حيث سيطرح وزير المالية الاسرائيلي الان صندوقا بقدر 4 مليارات شيقل سيعني بدعم الشركات التي تتأثر اقتصاديا من تفشي الفيروس.

#الاحتلال #كورونا #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

مصر: البيان الإثيوبي إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية

الأخبار الرئيسية

محافظ بيت لحم يقرر إغلاق الكنائس والمساجد والأديرة والقاعات

الاونروا والتعليم تقرران تمديد تعطيل مدارسهما في قطاع غزة حتى الاسبوع القادم

بيبي

كورونا: نتنياهو يمارس ضغوط على الصحة الاسرائيلية ويمنع تعليمات تحسبا من المس بعلاقاته مع ترامب!

527041M

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

860x484 (5)

الامن الفلسطيني يغلق مداخل محافظة بيت لحم