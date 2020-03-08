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ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

الأحد 08 مارس 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟


سما / وكالات/

نشرت رغد صدام حسين، كريمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يوم الأحد، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، مقطع فيديو قالت إنه مفرك يظهر فيه والدها يتحدث فيه عن فيروس "كورونا".

ويظهر الرئيس العراقي الراحل وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد، قائلا إنه سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو.

وأكدت رغد، فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..

سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد .

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..

سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد .. pic.twitter.com/Y9wv8YHgJN

— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2020

إلا أن رغد حسين، أكدت أن هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلّد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه. الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

وأوضحت رغد أن الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين.

#العراق #صدام حسين #كورونا #رغد صدام حسين

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