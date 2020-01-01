نتنياهو يستعين بالجيش الإسرائيلي لتعقيم الأماكن العامة بسبب "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته تبني عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، من بينها الاستعانة بالأطفال وقوات الجيش لتعقيم الأماكن العامة في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو ، وفق بيان لمكتبه: "هذا الفيروس حساس للأطفال والقصر، ويجب علينا التصرف بصورة مرتبة ومنظمة وتعقيم محطات القطار والحافلات وغير ذلك، ولهذا الغرض سأجند المراهقين خلال فترة العطلة، وقد نقرر تمديد العطلة، في المدارس، وفي إطار الحركات الشبابية، ليساعدونا في إنجاز عملية التعقيم على نحو دقيق للغاية، كما أناشد الجيش تولي المسئولية عن تعقيم بعض المنشآت أيضًا".

وتضمنت الخطوات التي يقترحها تجنيد الجيش للتأكد من توفير الإمدادات الحيوية الضرورية لإسرائيل.

كما أعلن نيته "إنشاء صندوق ائتمان يُعنى بتقديم الاستجابة للمصالح التجارية والشركات التي تتعرض لضغوط اقتصادية نتيجة هذا الوضع".

يأتي هذا بينما ارتفع عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 حالة، أحدهم في حالة حرجة، كما تم فرض عزل منزلي على عشرات الآلاف.