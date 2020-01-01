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رئيس نقابة التجارة بالخليل يؤكد عدم وجود احتكار بسبب كورونا

الأحد 08 مارس 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس نقابة التجارة بالخليل يؤكد عدم وجود احتكار بسبب كورونا


الخليل / سما /

طمأن رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل زياد السعيد أبناء شعبنا الفلسطيني بعدم وجود احتكار لأي سلعة سواء كانت أساسية أو مكملة لدى أي تاجر.

وأكد السعيد على أن كافة الأسعار الاسترشادية سيتم الإعلان عنها في وقتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال: "إن كميات المواد الغذائية الموجودة في مستودعات تجار المواد الغذائية كافية وبكميات كبيرة خاصة المواد الأساسية وفي كافة المدن الفلسطينية.

كما وطالب رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية جمهور المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص نقص السلع والمواد الغذائية أو رفع أسعارها وعلى المستهلك شراء ما يحتاجه من سلع ومواد غذائية دون الخوف من أي شيء.

#تجارة الخليل #المواد الغذائية #سلع #كورونا

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