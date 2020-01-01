كورونا: نتنياهو يمارس ضغوط على الصحة الاسرائيلية ويمنع تعليمات تحسبا من المس بعلاقاته مع ترامب!

القدس المحتلة / سما /

يمارس مستشارو رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضغوطا على وزارة الصحة من أجل منع إصدار تعليمات تقضي بإدخال القادمين من الولايات المتحدة إلى إسرائيل إلى حجر صحي منزلي، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت تعتزم ننشر تعليمات كهذه مساء اليوم، الأحد، لكن نتنياهو ومستشاريه يخشون من أن خطوة كهذه ستمس بالعلاقات مع الولايات المتحدة ورئيسها، دونالد ترامب.

يشار إلى أنه تم اكتشاف 447 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وبينها 12 إصابة اكتشفت في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وصرح مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف، للقناة 12 التلفزيونية، أمس، أن الوزارة تعتزم الإعلان عن وجوب دخول القادمين من نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن إلى حجر صحي منزلي، لأنه "توجد في هذه المناطق أعلى نسب الإصابة بالمرض". لكن الصحيفة قالت إن مستشاري نتنياهو يمارسون ضغوطا على وزارة الصحة، منذ صباح اليوم، كي تتراجع عن التعليمات الجديدة.

وفيما يدعي بار سيمان طوف أن الاعتبارات السياسية لا تؤثر على القرارات المهنية بشأن منع انتشار الفيروس، تعالت أصوات جهات طبية إسرائيلية مقربة من مراكز اتخاذ القرارات في وزارة الصحة التي تقول إن يوجد تدخل زائد من جانب المستوى السياسي، وخاصة من جانب نتنياهو. وقالوا إن هذا التدخل يتعلق بمضمون تعليمات وزارة الصحة وتوقيت نشرها أيضا.

وقالت مصادر في المستوى المهني في وزارة الصحة إنهم أرادوا إصدار تعليمات بإدخال إلى الحجر الصحي المنزلي جميع الذين عادوا من مؤتمر "أيباك" في واشنطن، بعد أن اتضح أن ثلاثة مشاركين في المؤتمر أصيبوا بالفيروس. لكن في أعقاب ضغوط مارسها مستشارو نتنياهو لم يتم نشر التعليمات. وإثر ذلك لم يدخل مئات الإسرائيليين الذين تواجدوا في المؤتمر إلى حجر صحي منزلي.

ولا تزال المفاوضات حول ذلك جارية بين المستوى المهني في وزارة الصحة وبين مكت نتنياهو. ونقلت الصحيفة عن مصدر شارك في هذه المفاوضات، قوله إن "الأمر الأخطر هو أنهم لم ينشروا أي شيء عن المشاركين الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا، وفي أي ندوات تواجدوا وما إلى ذلك. ونتلقى بلاغات، لكنها لا تقول شيئا".

وأضافت الصحيفة أن مصادر في الجهاز الطبي تنتقد خطاب نتنياهو، أمس، ويصفونه بأنه "كان مليئا بالأخطاء حيال الحقائق بكل ما يتعلق بكورونا ومواجهته". وقال نتنياهو في خطابه إن الفيروس لا يهاجم الأولاد والفتية، ولذلك ستتم الاستعانة بهم من أجل تعقيم منشآت المواصلات العامة، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول طبي قوله إن "العدوى بمكن أن تنتقل إلى الأولاد والفتية، وإن كانت نسبة فتكها لديهم منخفضة جدا".