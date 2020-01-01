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درعي يوزع "وثيقة ولاء" على أعضاء الكنيست لمنع تشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة

الأحد 08 مارس 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
درعي يوزع "وثيقة ولاء" على أعضاء الكنيست لمنع تشكيل حكومة بدعم القائمة المشتركة


القدس المحتلة / سما /

 وزع زعيم حزب شاس أرييه درعي، اليوم الأحد، "وثيقة ولاء" على أعضاء الكنيست الإسرائيليين للتوقيع عليها من أجل معارضة تشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة العربية المشتركة.

واتهم درعي بالوثيقة، أعضاء الكنيست العرب بأنهم يدعمون "الإرهاب" ويعارضون دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.

واعتبر أن أي حكومة ستشكل بدعم القائمة العربية ستشكل خطرًا مباشرًا وواضحًا على "دولة إسرائيل".

وحث جميع أعضاء الكنيست الذين يدعمون "دولة إسرائيل" على عدم التسليم والسماح بإقامة مثل هذه الحكومة "الخطيرة".

وقال "إن إنشاء هذه الحكومة الخطيرة هو أيضًا خدعة من قادة حزب أزرق - أبيض، وإسرائيل بيتنا، الذين يدعون أنهم لن يشكلوا حكومة مدعومة من القائمة المشتركة".

وتسابق أحزاب كتلة اليمين مهاجمة أي حكومة سيشكلها حزب أرزق- أبيض بزعامة بيني غانتس، في محاولة للتأثير من خلال الادعاء أن هناك تنسيقًا مع القائمة المشتركة، والتي بدورها تنفي وجود أي تواصل أو تنسيق خاصة بعد أن أعلن غانتس دعمه لضم الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة "صفقة القرن".

#حزب شاس #أرييه درعي #القائمة المشتركة #الاحزاب الاسرائيلية #الكنيست #اسرائيل

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