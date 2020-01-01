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الاونروا تقرر تمديد تعطيل مدارسها في قطاع غزة حتى الاسبوع القادم

الأحد 08 مارس 2020 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تقرر تمديد تعطيل مدارسها في قطاع غزة حتى الاسبوع القادم


غزة / سما/

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" في قطاع غزة انها قررت تمديد اغلاق مدارسها في القطاع لمدة اسبوع اخر .

وقال المستشار الاعلامي للاونروا عدنان أبو حسنه ان " قرارا اتخذ اليوم بتعطيل العملية التعليمية لغاية الخميس القادم على ان يعاد تقييم الاوضاع في نهاية الاسبوع".

وكان الرئيس محمود عباس، اصدر مرسوما مساء الخميس الماضي ،أعلن فيه "حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عبر تلفزيون فلسطين، أن "حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد".

وشدد على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط، مضيفًا: "تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون والأطباء على رأس عملهم".

وأوضح أنه سيتمّ إغلاق المعابر والجسور عند الحاجة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على "منع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد".

 

يتبع -

#الاونروا #مدارس #تعطيل #الرئيس عباس #ابو حسنه

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