تعقيم المؤسسات الحكومية في محافظة سلفيت

سلفيت / سما /

بتعليمات من محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل وتنفيذا لقرارات لجنة الطوارئ المركزية في محافظة سلفيت بدأت طواقم مديرية وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، اليوم، بعملية تعقيم كافة المباني الحكومية في المحافظة احترازيا لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.

وبين المحافظ كميل ان هذا الإجراء يأتي في إطار إعلان رئيس دولة فلسطين "ابومازن" حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وعلى ضوء قرارات دولة رئيس الوزراء الأخيرة، لوقاية العاملين والمراجعين للمؤسسات الرسمية من مكروه وحرصاَ على سلامتهم، حيث كانت البداية في دار محافظة سلفيت وكافة مقرات الأجهزة الأمنية ، كما تم تعقيم الساحات الخارجية ومكاتب الموظفين .