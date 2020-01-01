وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

رام الله / سما /

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تقريرها الأسبوعي حول فيروس كورونا، مؤكدةً أن عدد الإصابات بالفيروس 19 إصابة حتى صدور هذا التقرير، إلى جانب إجراء 712 فحصاً لعينات يشتبه بإصابتها بمرض (كوفيد- 19) من المحافظات الشمالية والجنوبية وجميعها سلبية (غير مصابة بالفيروس).

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وعدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي المنزلي بلغ، 2116 بينهم 2000 حالة في بيت لحم خالطوا المصابين التسعة عشر، و116 حالة في بقية المحافظات.

وبينت الوزارة في تقريرها أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بمرض كوفيد- 19 عالمياً 101927 منها 21110 سجلت خارج الصين (في 93 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 3073 في الصين و413 خارج الصين، وذلك استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية يوم 2020/3/7.