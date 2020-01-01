  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالتان في معبر رفح

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

الأحد 08 مارس 2020 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي


رام الله / سما /

 أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تقريرها الأسبوعي حول فيروس كورونا، مؤكدةً أن عدد الإصابات بالفيروس 19 إصابة حتى صدور هذا التقرير، إلى جانب إجراء 712 فحصاً لعينات يشتبه بإصابتها بمرض (كوفيد- 19) من المحافظات الشمالية والجنوبية وجميعها سلبية (غير مصابة بالفيروس).

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بلغ 4 حالات، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وعدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي المنزلي بلغ، 2116 بينهم 2000 حالة في بيت لحم خالطوا المصابين التسعة عشر، و116 حالة في بقية المحافظات.

وبينت الوزارة في تقريرها أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بمرض كوفيد- 19 عالمياً 101927 منها 21110 سجلت خارج الصين (في 93 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 3073 في الصين و413 خارج الصين، وذلك استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية يوم 2020/3/7.

#الصحة #الضفة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

مصر: البيان الإثيوبي إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث

الأخبار الرئيسية

860x484 (5)

الامن الفلسطيني يغلق مداخل محافظة بيت لحم

860x484

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

جنود إسرائيليون يُقرون بقنصهم المتعمد لمتظاهرين بغزة

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية

47 مصابا يونانيا بالكورونا من الوفد الذي زار فلسطين ومصر