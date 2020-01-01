غانتس يقبل بشروط ليبرمان للدخول في حكومة مقبلة

القدس المحتلة / سما /

اعلن رئيس تحالف أزرق أبيض بيني غانتس عن قبوله بيني غانتس بالشروط التي حددها رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف الحكومي المقبل.

وحسب القناة 7 العبرية اليوم الأحد، قال غانتس على تويتر: "ما قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن نمضي قدمًا".

ومن شروط ليبرمان، تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريديين بالتجنيد، وإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، وإتاحة الزواج المدني للجميع كما بإعادة المصادقة على خطة حائط البراق والسماح لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في حائط البراق وتخصيص مساحة لهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المتقاعدين.

