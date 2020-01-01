تغريدة.. ماجدة الرومي: اعتقوا المرأة!

وكالات / سما /

توجهت الفنانة اللبنانية القديرة ماجدة الرومي برسالة مؤثرة عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الإجتماعي، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وجهت الفنانة ماجدة الرومي رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمي حيث قالت على “تويتر”: “اعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراماً وحروباً”.

وأضافت: “ثقفوا المرأة وعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم. ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة”.





