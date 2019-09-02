  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مهجة القدس: الأسير مهند مطحنة يخوض إضراباً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

الأحد 08 مارس 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد؛ أن الأسير المجاهد مهند محمد محمد مطحنة "جبر"(28 عاماً) من مدينة بيت لحم مازال يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة شهور للمرة الثانية.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب في رسالة وصلت مهجة القدس أن إدارة السجن عزلت الأسير مهند مطحنة فور إعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 05/03/2020م؛ حيث نقلته من الأقسام إلى الزنازين.

جدير بالذكر أن الأسير مهند مطحنة ولد بتاريخ 18/08/1992م؛ وهو متزوج؛ ولديه طفل واحد، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 02/09/2019م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام وأصدرت أمراً باعتقاله لمدة ستة أشهر، وله اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

#مهجة القدس

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

مصر: البيان الإثيوبي إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية

تعقيبا على فاجعة السوق.. بلدية النصيرات تؤكد وجود قصور في إجراءات السلامة بمكان الحدث

الأخبار الرئيسية

527041M

وزارة الصحة : أكثر من ألفي شخص في الحجر الصحي

860x484 (5)

الامن الفلسطيني يغلق مداخل محافظة بيت لحم

860x484

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

جنود إسرائيليون يُقرون بقنصهم المتعمد لمتظاهرين بغزة

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية