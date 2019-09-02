مهجة القدس: الأسير مهند مطحنة يخوض إضراباً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي

بيت لحم / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأحد؛ أن الأسير المجاهد مهند محمد محمد مطحنة "جبر"(28 عاماً) من مدينة بيت لحم مازال يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري بحقه لمدة ستة شهور للمرة الثانية.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب في رسالة وصلت مهجة القدس أن إدارة السجن عزلت الأسير مهند مطحنة فور إعلانه الاضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 05/03/2020م؛ حيث نقلته من الأقسام إلى الزنازين.

جدير بالذكر أن الأسير مهند مطحنة ولد بتاريخ 18/08/1992م؛ وهو متزوج؛ ولديه طفل واحد، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 02/09/2019م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام وأصدرت أمراً باعتقاله لمدة ستة أشهر، وله اعتقالين سابقين في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.