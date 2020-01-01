النصرة تعتبر الاتفاق التركي الروسي سرابا وتشكر انقرة لدعمها

ادلب/ وكالات /

أصدرت “هيئة تحرير الشام” جبهة النصرة بيانا حددت فيه موقفها من الاتفاق الروسي التركي ووصفته بـ”السراب والغامض” حول ادلب موجهة الشكر للحكومة التركية.

وقال بيان “النصرة” أن الاتفاق ليس بالشيء الجديد عن سابقه من الاتفاقيات وأن روسيا ستنقضه لسبيين:

الأول أن روسيا تعمل جاهدة من أجل تمكين النظام السوري من السيطرة على المناطق وتهجير أهلها وتدمير بنيتها التحتية ومؤسساتها التعليمية.

والسبب الثاني يعود إلى أن الاتفاق يشوبها الغموض والعبارات الفضفاضة العائمة التي تتيح لروسيا استخدام العدوان مجددًا على المنطقة.

ووجهت جبهة النصرة الشكر للحكومة التركية لدعمها الثورة السورية ومشاركتها في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم في المعركة الأخيرة، حسب تعبيرات البيان مطالبة تركيا إتمام دعمها عبر إعادة النازحين إلى منازلهم ومدنهم التي هجروا منها قسرًا.

واكدت الجبهة في بيانها أن اللغة التي يفهمها النظام وداعموه هي لغة السلاح والقوة، طالبة من المقاتلين الاستعداد.

وتسيطر جبهة النصرة على إدلب وتعتبر التجمع العسكري الأكبر في الشمال السوري، وقد خسرت مناطق واسعة من ريف ادلب الجنوبي وريف حلب الغربي بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش السوري على مدار ثلاثة أشهر . وتصنف كلا من تركيا وروسيا جبهة النصرة تنظيما ارهابيا حسب اتفاقات سوتشي واستانه، إلا أن التصعيد التركي الآخير سجل تعاونا ودعما تركيا لكافة فصائل الشمال بما فيها جبهة النصرة.