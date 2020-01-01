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اعتقال أميركية في سن المئة لسبب غريب

الأحد 08 مارس 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال أميركية في سن المئة لسبب غريب


وكالات / سما /

بمناسبة بلوغها سن المئة، تمنت أميركية أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك، وقد حصلت على مبتغاها عندما أوقفها شرطيان بتهمة "التعري" خلال تناولها الطعام في مأوى للعجزة حيث تقيم.

وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث براينت بأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولاينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار، وفق ما ذكر موقع "كورير تايمز" الإخباري المحلي.

وقد واجهت روث صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة "توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة"، قائلة: "يجب توقيفهم جميعا".

وقد صورت روث على غرار كل المشتبه فيهم، واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها لقسم الشرطة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

#اعتقال #مسنة #الشرطة

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