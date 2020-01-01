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سوري من فريق نانسي عجرم يفوز في "ذا فويس كيدز"

الأحد 08 مارس 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوري من فريق نانسي عجرم يفوز في "ذا فويس كيدز"


وكالات / سما /

فاز المتسابق السوري، محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بجائزة "أفضل صوت"، في الموسم الثالث من برنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز".

ونال رميح اللقب، في الحلقة الختامية للبرنامج، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

وكان الجمهور اختار خلال الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث للبرنامج الذي من إنتاج شبكة "إم بي سي"، موهبة واحدة من كل فريق، ليقع الاختيار على محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، ومحمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني.

وفي أول تعليق منها على فوز محمد إسلام رميح، غردت نانسي عجرم عبر حسابها على "تويتر": "مبروووووك #محمد_اسلام_رميح أحلى صوت من قلبي بهنيك.. إنت بتستاهل النجاح".

وكانت سرت شائعات الفترة الماضية، بأن نانسي عجرم انسحبت من المشاركة في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، على خلفية حادثة قتيل منزلها، التي وقعت في شهر يناير/ كانون الثاني، ولكن نفت مصادر من داخل "إم بي سي" وقتها تلك الشائعة، وأكدت أن عجرم مستمرة في البرنامج.

#نانسي عجرم #ذا فويس كيدز

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