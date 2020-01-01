الاحتلال الاسرائيلي يغلق "مكاتب الارتباط" في الضفة بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

في ضوء كثرة حالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا اعلنت اسرائيل اغلاق مكاتب الارتباط في الضفة الغربية .

واضافت المواقع العبرية "وايضا بسبب اغلاق الضفة بسبب الاعياد ومن أجل الحفاظً على صحة الجمهور - لن تعمل إعتباراً من صباح اليوم نوافذ استقبال الجمهور في مكاتب التنسيق والارتباط التابعة للإدارة المدنية في الضفة الغربية، كما سيتوقف العمل في مراكز الخدمات الثلاثة في معابر طولكرم، وقلنديا وترقوميا وسيتم تقديم الخدمة من قبل موظفي اللجنة المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومن خلالهم."