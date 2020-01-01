  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يغلق "مكاتب الارتباط" في الضفة بسبب كورونا

الأحد 08 مارس 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يغلق "مكاتب الارتباط" في الضفة بسبب كورونا


القدس المحتلة / سما /

في ضوء كثرة حالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا اعلنت اسرائيل اغلاق مكاتب الارتباط في الضفة الغربية .

واضافت المواقع العبرية "وايضا بسبب اغلاق الضفة بسبب الاعياد ومن أجل الحفاظً على صحة الجمهور - لن تعمل إعتباراً من صباح اليوم نوافذ استقبال الجمهور في مكاتب التنسيق والارتباط التابعة للإدارة المدنية في الضفة الغربية، كما سيتوقف العمل في مراكز الخدمات الثلاثة في معابر طولكرم، وقلنديا وترقوميا وسيتم تقديم الخدمة من قبل موظفي اللجنة المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومن خلالهم."

#اسرائيل #الضفة #كورونا #الارتباط

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تعلق على عدم تسجيل اي اصابات بكورونا في قطاع غزة: "عالم غريب"

عالم فيروسات: لا تخاوفوا من كورونا .. وآلاف المصابين شفوا بطريقة طبيعية

غزة: لجنة حكومية تقر بمحاسبة المسؤولين عن حريق النصيرات و ٤٠٠٠$ لأسرة كل شهيد

اعتقال أمراء في السعودية: تساؤلات حول انقلاب مزعوم وصحة الملك

كورونا ينتشر بسرعة ويتجاوز عتبة المئة ألف: عدد المصابين يرتفع والقلق يتصاعد

غزة: تنويه هام حول طلبات تصاريح التجار المرجعة من الشؤون المدنية

مصر: البيان الإثيوبي إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية

الأخبار الرئيسية

860x484 (5)

الامن الفلسطيني يغلق مداخل محافظة بيت لحم

860x484

الصحة الإسرائيلية تقدر إصابة عشرات الآلاف بكورونا

جنود إسرائيليون يُقرون بقنصهم المتعمد لمتظاهرين بغزة

الاحتلال يبدأ فرض إغلاق كامل على الأراضي الفلسطينية

47 مصابا يونانيا بالكورونا من الوفد الذي زار فلسطين ومصر