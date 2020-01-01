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صحة غزة تؤكد على ضرورة التزام العائدين بالحجز المنزلي والابلاغ عن المخالفين

الأحد 08 مارس 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تؤكد على ضرورة التزام العائدين بالحجز المنزلي والابلاغ عن المخالفين


غزة / سما /

جددت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم تأكيدها على العائدين عبر معبر رفح بالتقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ الدخول للقطاع.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد، إنه " يتوجب على جميع العائدين عبر معبر رفح التقيد بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ الدخول الى قطاع غزة، وأن الالتزام بهذه التعليمات هو جزء من أمن المجتمع الصحي".

وأضافت "نهيب بجمهورنا الكريم الإبلاغ عن أي مخالف لتلك التعليمات عبر التواصل على الرقم المجاني 103، وأن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ستقوم بحجره اجباريًا في مركز الحجر الصحي في معبر رفح بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى".

#صحة #غزة #فيروس كورونا

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