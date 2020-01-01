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الامن الفلسطيني يغلق مداخل محافظة بيت لحم

الأحد 08 مارس 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامن الفلسطيني يغلق مداخل محافظة بيت لحم


رام الله / سما /

أغلقت قوات الأمن، اليوم الأحد، مداخل محافظة بيت لحم، ومنعت الدخول أو الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أقامت حاجزًا على طريق "النشاش" الواصل بين بيت لحم والخليل، وآخر على طريق "عقبة حسنة" الرابط بين المدينة وقرى غرب بيت لحم (بتير، ونحالين، وحوساد وواد فوكان)، إضافة لحاجز ثالث عند العبيدية، حيث الطريق الذي يربط بين بيت لحم ورام الله وشمال الضفة الغربية.

وأصدرت تعليمات للمواطنين، بالالتزام والحد من الحركة وعدم مخالطة الآخرين، إلى جانب استخدام وسائل الوقاية وتنفيذ تعليمات الأمن الوقائية.

#بيت لحم #اغلاق #فيروس كورونا

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