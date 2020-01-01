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أهالي بيتا يتصدون لمستوطنين اقتحموا جبل صبيح

الأحد 08 مارس 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

تصدى أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، فجر اليوم الاحد، لهجوم مجموعة من المستوطنين اقتحمت جبل صبيح التابع لأراضي قرى بيتا وقبلان ويتما.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس ، بأن مواجهات اندلعت عقب محاولات المستوطنين رفع علم إسرائيل فوق قمة جبل صبيح، الذي يشكل محل أطماع للمستوطنين، وحاولوا إنشاء بؤرة استيطانية عليه قبل عامين.

وأكد دغلس أن المستوطنين وضعوا بيتا متنقلا فوق قمة الجبل، وذلك بحماية من جيش الاحتلال.

يشار إلى أن أهالي بيتا والقرى المجاورة أفشلوا مخططا استيطانيا بالسيطرة على جبل العرمة، قبل نحو أسبوع.

#بيتا #جبل صبيح

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