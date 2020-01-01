ليبرمان يضع شروطًا أخرى للانضمام لأي ائتلاف حكومي

القدس المحتلة / سما /

نشر أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الأحد، شروطًا جديدة تتعلق بإمكانية دخول حزبه لأي ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل.

وتركزت الشروط على قضايا تتعلق بالاقتصاد والوضع المجتمعي الداخلي في إسرائيل، دون التطرق لأي شروط سياسية أو أمنية كما كانت في مرات سابقة.

واشترط نقل جميع سلطات النقل العام والأعمال التجارية في أيام السبت للحكومة المحلية، وإصدار قانون حول الزواج المدني لتحويله من حاخامات المدينة إلى أي حاخام وزيادة معاشات المتقاعدين.

وكان ليبرمان قد أعلن منذ أيام أنه لن ينضم لأي ائتلاف حكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصةً وأنه يواجه لوائح اتهام بالفساد إلى جانب وجود أحزاب الحريديم في الحكومة، مؤكدًا أنه سيدعم أي قانون يمنع أي عضو كنيست موجه له لوائح اتهام من تشكيل الحكومة، كما أنه سيدعم القانون الذي يحدد ولاية أي رئيس الوزراء لفترتين فقط.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف أزمة كبيرة في تشكيل حكومة جديدة ومستقرة، وذلك بسبب خلافات بين الكتلة اليمينية وكتلة الوسط واليسار.

ولم تنجح جولات الانتخابات الثلاث الأخيرة في ايصال أي طرف من الكتل لحكومة مستقرة، حيث فشلت جميع الأحزاب في تشكيل قوة على حساب الأخرى.

وقال كل من بنيامين نتياهو زعيم حزب الليكود وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، أمس، إن كل منهما سيشكل الحكومة.