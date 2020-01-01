سلمي يظهر في الجولة الافتتاحية للدوري الأردني

عمان / سما /

قدّم الفلسطيني محمود سلمي مستويات جيدة في أول مبارياته بالدوري الأردني مع فريقه شباب العقبة ضد نظيره سحاب (1-2), ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وظهر سلمي مع العقبة في بداية الشوط الثاني, بعدما اضطر المدرب لإشراكه بدلا من زميله أحمد الطريفي, بهدف تعويض تأخره في الشوط الأول (1-2).

وأسهم اللاعب الفلسطيني في إضافة النزعة الهجومية لفريق البقعة, خاصة أنه كان الأكثر تهديدا على مرمى الخصم بـ3 محاولات حقيقية, لكن دون أن يتمكن من تعديل النتيجة.

يشار إلى أن سلمي انضم لصفوف البقعة بعقد مدته موسما واحدا, عقب رحيله عن الصداقة في الأيام الماضية.