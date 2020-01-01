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هنية يعزي المرشد الإيراني بوفاة مستشار وزير الخارجية

الأحد 08 مارس 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزي المرشد الإيراني بوفاة مستشار وزير الخارجية


غزة / سما /

قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التعازي لمرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي بوفاة السفير حسين شيخ الإسلام رئيس لجنة دعم الانتفاضة الفلسطينية، ومستشار وزير الخارجية، ورئيس العلاقات الدولية في مجمع التقريب بين المذاهب.

وقال هنية في رسالة التعزية: "تلقينا في قيادة حماس ببالغ الحزن والرضا والتسليم، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأخ الكبير الدبلوماسي حسين شيخ الإسلام، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف عائلته وإخوانه ومحبيه في هذا المصاب خيرًا"، كما جاء في نص بيان لمكتب هنية.

وأشاد هنية بسيرة الفقيد، مثمنًا "مواقفه الثابتة والراسخة في مناصرة فلسطين وقضيتها العادلة، والجهود الكبيرة التي كان يقوم بها في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، إضافة إلى دوره المقدر في التقريب بين أطياف الأمة "حيث كان عنوانًا للتسامح والوحدة والتآلف والتضامن"، كما جاء في البيان.

#هنية #تعزية #ايران

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