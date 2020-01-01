زيدان يعلق على شائعات رحيله إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، بأنه يشعر بدعم نادي ريال مدريد له، مشيرا إلى أنه اليوم مدرب للنادي، "لكن الأمور قد تتغير غدا".

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده قبل مباراة فريقه أمام مضيفه ريال بيتيس، غدا الأحد، في الجولة 29 من الليغا: "شغفي هو كرة القدم، وأن تكون قادرا على العيش في هذا النادي، فهو أمر يدعو للفخر"، وذلك ردا على ما تردد مؤخرا حول مفاوضات يجريها مدرب ريال مدريد مع يوفنتوس ومنتخب فرنسا.

وتابع زيدان: "مستقبلي؟ أشعر بالدعم من النادي، وأعرف ما يجب علي القيام به، اليوم أنا مدرب لريال مدريد، لكن الأمور قد تتغير غدا، هذه هي الحياة".

وأضاف زيدان: "شائعات تدريبي لفريق آخر (يوفنتوس أو منتخب فرنسا)؟ لم يتصل بي أي أحد، وهناك الكثير من الأشياء تقال في الصحافة".

وتحدثت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي يوفنتوس بالحصول على خدمات زيدان، لقيادة "السيدة العجوز" بداية من الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأن إدارة يوفنتوس مستعدة للتعاقد مع زيدان براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو، ليتولى منصب مدرب "البيانكونيري" خلفا لمدربه الحالي الإيطالي ماوريسيو ساري.