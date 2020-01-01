محمد صلاح: لا أهتم كثيراً بالأرقام الفردية

وكالات / سما /

شدد محمد صلاح، جناح ليفربول، على أهمية الانتصار الذي حققه أحمر الميرسيسايد أمام بورنموث، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن الجول 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتفل محمد صلاح، أمس السبت، بمباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص الريدز، بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل هدفاً في المباراة، ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف.

وقال الدولي المصري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “70 هدفاً في 100 مباراة؟ إنه رقم جيد لكني أحب دوماً مساعدة فريقي لتحقيق الانتصارات، عوض الانشغال بالإنجازات الفردية”.

وتابع في نفس السياق: “أرقامي جيدة بصراحة لكني دوماً أفكر بالفريق ومساعدته لضمان الفوز وقد أظهرنا شخصيتنا اليوم بعد التأخر بهدف، تعين علينا الرد وفعلنا ذلك ونجحنا بتحقيق الفوز”.

واختتم بالقول: “علينا مواصلة التقدم خلال المباريات القادمة، نحن بحاجة إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات”.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة محتلاً بذلك صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، قبل خوض الأخير مباراته في نفس الجولة أمام مانسشتر يونايتد غداً الاحد.