آرسنال يتخطى وست هام بشق الأنفس

وكالات / سما /

تغلب آرسنال بشق الأنفس على وست هام بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف آرسنال الوحيد ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 78.

وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد وست هام عند 27 نقطة في المركز الـ16.

شكل وست هام الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثانية، بعد خطأ في التمرير من تشاكا، استغله بوين مسددًا من خارج منطقة الجزاء كرة اصطدمت بالقائم.

ورد تشاكا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة، ذهبت أعلى العارضة.

وكاد آرسنال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13، بعدما تمهدت الكرة في منطقة الجزاء أمام أوزيل الخالي من الرقابة، ليسدد الدولي الألماني كرة أرضية أبعدها كريسويل قبل أن تسكن الشباك.

وحاول نوبل مباغتة لينو من ركلة ركنية في الدقيقة 19، نفذها بصورة خادعة تجاه المرمى مباشرة، إلا أن كرته ذهبت أعلى العارضة بقليل

وفي الدقيقة 22، أرسل أوباميانج عرضية متقنية، ارتقى لها سوكراتيس، مسددًا رأسية اصطدمت بالعارضة.

وتحصل وست هام على مخالفة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 24، سددها كريسويل أعلى العارضة.

وبحلول الدقيقة 30، عاد وست هام لتشكيل الخطورة على مرمى آرسنال بتسديدة من فورناليس من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها لينو بنجاح.

وأهدر وست هام فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 41، بعدما ارتقى ديوب لعرضية من ركلة ركنية، ممهدًا كرة بالرأس إلى أنطونيو داخل منطقة الـ6 ياردة، ليسدد الأخير بغرابة إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد سلسلة من المراوغات الرائعة من ساكا في الدقيقة 52، مرر بعدها كرة بينية مميزة لنكيتياه الذي انفرد بفابيانسكي، مسددًا كرة أرضية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وأتى الرد من وست هام في الدقيقة 56، برأسية من أنطونيو الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الجزاء، تألق لينو في التصدي لها.

وأجرى أرتيتا التبديل الأول لآرسنال في الدقيقة 59، بنزول لاكازيت على حساب نكيتياه.

وانطلق بوين في هجمة مرتدة من قبل وسط الملعب في الدقيقة 65، أنهاها بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها لينو.

ودفع أرتيتا بورقته الثانية في الدقيقة 69 بنزول نيلسون على حساب بيبي.

وأرسل نوبل كرة عرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 75، وصلت إلى فورنالس الذي سدد كرة مباشرة أمسك بها لينو.

وافتتح آرسنال التسجيل في الدقيقة 78، بعدما سدد أوباميانج كرة من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاعات وست هام لتصل في صورة كرة عرضية لأوزيل داخل منطقة الجزاء، ليمهدها بدوره بالرأس للاكازيت الخالي من الرقابة ليسجل الأخير مباشرة في الشباك.

وألغى الحكم الهدف أولًا بداعي التسلل، قبل أن يتم احتسابه بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وحاول وست هام تسجيل التعادل في الدقيقة 83، بعدما أرسل بوين كرة بينية مميزة لهالر الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة تألق لينو في التصدي لها.

وبعدها أجرى أرتيتا التبديل الثالث والأخير في الدقيقة 88 بنزول بيليرين على حساب أوزيل.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أطلق نيلسون صاروخية من على حدود منطقة الجزاء علت العارضة، لينتهي اللقاء بعدها بفوز آرسنال بهدف دون رد.